Галлинари: моя цель – остаться в «Денвере»

Форвард «Денвер Наггетс» Данило Галлинари, который с 1 июля получит статус свободного агента, не стремится менять команду.



«Рынок свободных агентов в новинку для меня. Мне предстоит множество переговоров. Любопытно, что предложат мне различные организации. Но моя цель – остаться в «Денвере». С «Наггетс» я проведу одну из первых встреч. Они будут обладать приоритетом. Поэтому в первую очередь я хочу узнать, что готовы предложить мне они», – цитирует Галлинари La Gazzetta dello Sport.



Форвард хотел бы в межсезонье заключить максимально финансово выгодный для себя контракт.