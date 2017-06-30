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В ЦСКА рассказали о причинах изменения логотипа

30 июня 2017, пятница. 16:13. Баскетбол

В московском ЦСКА рассказали о причинах, подтолкнувших клуб к обновленнию логотипа. Новое лого было официально представлено в мае 2017 года в аэропорту Шереметьево.

«С наступлением новой эпохи она (эмблема) стала терять дизайнерскую актуальность. Логотип оказался слишком сложным не только потому, что в наше время появилась мода на ретро-стиль. Телевизионная компьютерная графика, красивая вышивка на форме и сувенирной продукции неизбежно искажали сложные и мелкие элементы логотипа (например, белые звезды и обводки линий), усложняя производство и размывая идентификацию бренда. Большое количество элементов не позволяло сделать акцент ни на одном из них. Потому в 2016-м руководство клуба приняло решение произвести ребрендинг, который длился около полугода. Разработку поручили компании SCG International», — отмечается на официальном сайте команды.

Старший бренд-консультант SCG Internationa,l Деррен Мидуэлл рассказал о работе над новым логотипом следующее: «В работе над новым дизайном нашей задачей было создать современный стиль на фундаменте побед ЦСКА за многие десятилетия. При этом мы сохранили все традиционные элементы, которые являются неотъемлемой частью идентификации «армейцев». Клуб является флагманом европейского баскетбола, бренд ЦСКА известен и узнаваем за пределами России. Новый дизайн – это движение вперёд к реализации высоких задач как на площадке, так и за её пределами в коммерческой деятельности».

Официальный логотип ПБК ЦСКА

Официальный логотип ПБК ЦСКА

Фото: cskabasket.com
Источник: Официальный сайт ПБК ЦСКА Сообщить об ошибке
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ПБК ЦСКА
Новости. Баскетбол
30 июня 2017, пятница
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