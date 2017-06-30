В «Чикаго» намерены отчислить Рондо, если не найдут ему вариантов для обмена

Руководство «Чикаго Буллз» намерено отчислить из состава команды разыгрывающего Рэджона Рондо, если не найдёт для него в ближайшие часы варианты с обменом. С 1 июля контракт баскетболиста с командой из Иллинойса становится полностью гарантированным, и именно потому в «Чикаго» готовы пойти на такой шаг.

Пока же за следующий сезон Рондо может заработать $ 13,4 млн, но лишь 3 из них гарантированны. Также рассматривается вариант, что с баскетболистом будет подписан новый контракт, но на менее выгодных для Рондо условиях.

«Мы не собираемся сорить огромными деньгами. Нам нужно быть дисциплинированными и терпеливыми. В составе должны быть те ветераны, которые станут хорошими одноклубниками, будут помогать молодым и подскажут им, как стать профессионалами», — заявил в интервью Chicago Tribune вице-президент «Чикаго» Джон Паксон.