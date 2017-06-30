Александр Васин освобождён от должности главного тренера женской сборной России по баскетболу. Решение было принято по обоюдному согласию сторон на заседании исполкома Российской федерации баскетбола.

В частности, на заседании были подведены итоги женского чемпионата Европы по баскетболу, который сборная России покинула на стадии 1/8 финала. Такой результат был признан неудовлетворительным.

«РФБ хочет поблагодарить Александра Васина за проделанную работу. Никаких вопросов по его вкладу и самоотдаче нет. Но на оценку работы тренера не может не влиять результат команды, а результат, увы, получился неудовлетворительным.



В связи с этим мы решили удовлетворить просьбу Александра Александровича об отставке. Желаем ему успехов и удачи в дальнейшем», — приводит слова президента РФБ Андрея Кириленко официальный сайт федерации.