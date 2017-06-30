Зайцев подписал новый контракт с «Химками»

Официальный сайт БК «Химки» сообщает о подписании нового контракта с 27-летним разыгрывающим защитником команды Вячеславом Зайцевым. Соглашение рассчитано на два года. В минувшем чемпионате Единой лиги ВТБ баскетболист принял участие в 35 матчах, набирая в среднем по 7 очков, собирая по 2,9 подбора и раздавая по 2,3 передачи.

В Еврокубке в активе Зайцева 16 поединков, в которых он набирал в среднем по 5 очков, собирал по 2,8 подбора и раздавал по 2,3 передачи.

Вячеслав Зайцев выступает в «Химках» с 2016 года.