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Моня заключил новое соглашение с «Химками»

30 июня 2017, пятница. 21:15. Баскетбол

Форвард БК «Химки» Сергей Моня подписал новый контракт со своим клубом, соглашение рассчитано на один год с опцией продления ещё на один сезон. Об этом сообщает официальный сайт «Химок». Баскетболист выступает за подмосковный клуб с 2010 года и является действующим капитаном команды.

В минувшем сезоне в Единой лиге ВТБ Моня сыграл в 32 матчах, набирая в них в среднем по 7 очков, совершая по 3,4 подбора и раздавая по 1 передаче.

В Еврокубке в активе форварда 15 игр, в которых он набирал по 8 очков, собирал по 3,5 подбора и раздавал по 1,1 передачи.

Источник: Официальный сайт БК "Химки" Сообщить об ошибке
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БК Химки Сергей Моня
Новости. Баскетбол
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