У Игуодалы не запланирована встреча с руководством «Голден Стэйт»

Через несколько часов форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала станет неограниченно свободным агентом. У игрока пока не запланирована встреча с руководством команды, об этом на своей странице в «твиттере» сообщил инсайдер Крис Хайнс.

Отметим, что интерес к двукратному чемпиону НБА и MVP финальной серии 2015 года проявляют семь команд, в число претендентов на игрока входят «Сан-Антонио Спёрс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Ранее сообщалось, что превышение налога на роскошь может заставить руководство «Голден Стэйт Уорриорз» отказаться от подписания нового соглашения с Игуодалой.

В минувшем регулярном чемпионате форвард провёл 76 матчей, набирая в них в среднем 7,6 очка, совершая 4 подбора и раздавая 3,4 передачи. В плей-офф на счету Игуодалы 16 матчей, в которых он набирал в среднем 7,2 очка, совершал 4 подбора и отдавал 3,2 передачи.

Превышение порога налога на роскошь вынуждает «Уорриорз» расстаться с Игудалой