«Хьюстон» проявляет интерес к Редику

Руководство «Хьюстон Рокетс» заинтересовано в подписании контракта с атакующим защитником Джей Джей Редиком. Об этом сообщает The Score. Игрок в это межсезонье намерен покинуть «Лос-Анджелес Клипперс», чтобы подписать контракт на более выгодных финансовых условиях. Сам баскетболист рассчитывает получить контракт с окладом в $ 16-18 млн. Несколько дней назад из «Клипперс» в «Хьюстон» отправился другой защитник — Крис Пол.

Отметим, что в минувшем регулярном чемпионате Редик принял участие в 78 матчах, набирая в них по 15 очков, собирая по 2,2 подбора и раздавая по 1,4 передачи в среднем. В плей-офф на его счету 7 матчей, в которых он набирал в среднем по 9,1 очка и 1,7 подбора.

Ранее сообщалось, что «Бруклин Нетс» и «Филадельфия Сиксерс»также проявляют интерес в услугах Редика.

Редик не будет подписывать с «Клипперс» новый контракт