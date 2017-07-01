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Курское «Динамо» возмутилось словами Васина о Принс и написало письмо Кириленко

1 июля 2017, суббота. 00:13. Баскетбол

Руководство курского «Динамо» обратилось с открытым письмом к президенту РФБ Андрею Кириленко, выразив недовольство высказываниями экс-главного тренера женской сборной России по баскетболу Александра Васина, который позволил себе недвусмысленные замечания в адрес Эпифанни Принс.

«Уважаемый Андрей Геннадьевич!

БК «Динамо» (Курск) выражает недоумение и возмущение по поводу высказывания главного тренера национальной сборной А.А. Васина относительно игры Эпифании Принс на завершившимся чемпионате Европы.

После матча Россия — Греция Васин прокомментировал выступление национальной сборной и фактически обвинил во всех неудачах сборной Эпифанию Принс. „Принс не совсем интегрирована в наши схемы, и порой она что-то забывает“.

Главный тренер попросту не смог вписать в свои игровые схемы ключевого игрока. Приведём статистику. На Евробаскете Эпифания Принс в среднем играла 33,8 минуты, забивала по 13 очков, делала 5 подборов и 5 результативных передач. Цифры могли быть и более внушительными. Но соперники готовились «от» и «до», разобрали игру Эпифании и буквально не давали ей дышать на площадке.

Может быть, нужно было дать баскетболистке 1-2 минуты передохнуть во время матча, чтобы она отдышалась и проанализировала свою игру. Тем более беря во внимание самочувствие Принс. Мы знаем, что начиная с матча Россия — Черногория Эпифания играла с простудой, отказываясь пропускать поединки. Даже с высокой температурой баскетболистка выходила на площадку, чтобы помочь. Это и профессионализм, и в первую очередь патриотизм.

Тем удивительнее ещё одна цитата Александра Васина всё из того же интервью, где главный тренер сборной России делит своих же игроков на русских и не русских: «Видите, она вялая. В ней нет огня, и это передаётся другим игрокам. В концовке уже мы заканчивали российской пятёркой. И вы видели огонь и желание у игроков. Они боролись до конца», — и это говорит главный тренер сборной России.

Российской пятёркой. То есть тренер сборной отделяет натурализованного игрока, бьющегося за честь России, от подруг по команде, имеющих такой же российский паспорт. А что если обо всём этом узнает сама Эпифания Принс, которая в России уже семь лет и семь из них — в нашем клубе, и курские болельщики, видя её отдачу на площадке, каждый раз скандируют: «Русская девочка Пиф». Давайте зададимся вопросом: «А что было бы, если бы Принс вообще не приехала в расположение сборной?» — сказано в письме, размещённом на официальном сайте курского «Динамо».

Источник: ЖБК "Динамо" Курск Сообщить об ошибке
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Андрей Кириленко
Новости. Баскетбол
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