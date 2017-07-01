Рубио станет игроком «Юты»

Испанский разыгрывающий Рики Рубио всё же покинет «Миннесоту Тимбервулвз». Как сообщает The Salt Lake Tribun, испанец отправится в «Юту» в обмен на пик первого раунда драфта-2018, принадлежащий «Оклахоме-Сити Тандер» и защищённый на попадание в топ-14.

Сделка была заключена до наступления 1 июля, что значительно облегчило её реализацию.

Рики Рубио был выбран «Миннесотой» на драфте-2009 под пятым номером, проведя в команде из Миннеаполиса шесть сезонов. В минувшем регулярном чемпионате в его активе 75 матчей, в которых он набирал по 11,1 очка, делал 9,1 передачи и 4,3 подбора.