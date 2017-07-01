Рондо и Канаан покинули «Чикаго»

«Чикаго Буллз» официально объявил об отчислении из состава команды разыгрывающих Рэджона Рондо и Айзеа Канаана.



В минувшем регулярном чемпионате в активе Рондо было 68 матчей, в которых он в среднем набирал 7,8 очка, отдавал 6,7 передачи и совершал 5,2 подбора. У Канаана — 39 матчей, в среднем 4,6 очка.



Ранее вице-президент «Чикаго» Джон Паксон отмечал, что клуб не собирается сорить деньгами: «Нам нужно быть дисциплинированными и терпеливыми. В составе должны быть те ветераны, которые станут хорошими одноклубниками, будут помогать молодым и подскажут им, как стать профессионалами».