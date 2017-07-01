Источник: Гриффин согласовал с «Клипперс» 5-летний контракт на $ 173 млн

«Лос-Анджелес Клипперс» достиг договорённости с форвардом Блэйком Гриффином о продлении контракта, сообщает ESPN. Соглашение будет рассчитано на 5 лет, общая сумма сделки — $ 173 млн.

По данным источника, в пятницу Гриффин встречался с владельцем «Клипперс» Стивом Боллмером, главным тренером Доком Риверсом и специальным консультантом Джерри Уэстом. По итогам этой встречи стороны и пришли к соглашению.

В прошлом сезоне 28-летний Гриффин, выступающий за «Клипперс» всю карьеру в НБА с 2010 года, набирал по 21,6 очка, совершал по 8,1 подбора и отдавал по 4,9 передачи за 34 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 20,3 очка, 6 подборов и 2,3 передачи за 33 минуты в плей-офф.