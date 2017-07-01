«Сан-Антонио» переподписал контракт с Миллзом на 4 года

Австралийский защитник Патрик Миллз согласовал с «Сан-Антонио Спёрс» условия нового контракта, утверждает ESPN. Общая сумма соглашения — $ 50 млн, срок — 4 года.

В минувшем сезоне 28-летний Миллз провёл 79 матчей в регулярном чемпионат, при этом лишь в 8 из них выходил в стартовой пятёрке. В его активе 9,6 очка и 3,5 передачи в среднем за игру. В плей-офф Миллз провёл 16 матчей (6 в стартовой пятёрке) со средними показателями 10,3 очка и 2,7 передачи.

Ранее сообщалось, что «Спёрс» заинтересованы в услугах форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодалы.