Редик интересен «Миннесоте», «Филадельфии» и «Бруклину»

«Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс» заинтересованы в подписании защитника Джей Джей Редика, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.



Отмечается, что Редик не планирует заключать новый контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», за который он выступал с 2013 года.



В минувшем регулярном чемпионате Джей Джей принял участие в 78 матчах. 33-летний защитник проводил на площадке по 28,2 минуты, набирал по 15,0 очка, собирал по 2,2 подбора и отдавал по 1,4 передачи в среднем за игру.

«Хьюстон» проявляет интерес к Редику