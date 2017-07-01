Фелисио подпишет с «Чикаго» 4-летний контракт на $ 32 млн

Форвард «Чикаго Буллз» Кристиано Фелисио договорился с «Чикаго Буллз» о подписании четырёхлетнего контракта на $ 32 млн, сообщает Yahoo Sports.



Фелисио выступает в НБА с 2015 года.



В минувшем регулярном чемпионате 24-летний бразилец принял участие в 66 матчах. Кристиано проводил на площадке с среднем по 15,8 минуты, набирал по 4,8 очка, собирал по 4,7 подбора и отдавал по 0,6 передачи за игру. В плей-офф форвард отыграл 6 поединков, собирая коллекцию из 3,2 очка, 4,3 подбора и 0,3 передачи за 13,7 минуты.

Теодосич близок к переходу в «Чикаго»