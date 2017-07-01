«Вашингтон» предложил Уоллу продлить контракт на 4 года и $ 170 млн

«Вашингтон Уизардс» предложил разыгрывающему Джону Уоллу продлить контракт на $ 170 млн, информирует ESPN.



Сообщается, что лидер столичного клуба пока не согласился на это предложение и решил взять время на раздумья. Нынешнее соглашение Уолла с «Вашингтоном» закончится в 2019 году. За два сезона Джон заработает $ 37 млн. Если он согласится на продление, то останется в «Уизардс» до 2023 года.



В минувшем регулярном чемпионате разыгрывающий проводил на площадке по 36,4 минуты, набирал по 23,1 очка, отдавал по 10,7 передачи, собирал по 4,2 подбора и совершал по 2,0 перехвата в среднем за матч.