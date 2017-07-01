Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Вашингтон» предложил Уоллу продлить контракт на 4 года и $ 170 млн

1 июля 2017, суббота. 11:34. Баскетбол

«Вашингтон Уизардс» предложил разыгрывающему Джону Уоллу продлить контракт на $ 170 млн, информирует ESPN.

Сообщается, что лидер столичного клуба пока не согласился на это предложение и решил взять время на раздумья. Нынешнее соглашение Уолла с «Вашингтоном» закончится в 2019 году. За два сезона Джон заработает $ 37 млн. Если он согласится на продление, то останется в «Уизардс» до 2023 года.

В минувшем регулярном чемпионате разыгрывающий проводил на площадке по 36,4 минуты, набирал по 23,1 очка, отдавал по 10,7 передачи, собирал по 4,2 подбора и совершал по 2,0 перехвата в среднем за матч.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Вашингтон Уизардс Джон Уолл
Новости. Баскетбол
1 июля 2017, суббота
12:26 «Клипперс», «Сакраменто» и «Миннесота» интересуются Джонатоном Симмонсом
11:34 «Вашингтон» предложил Уоллу продлить контракт на 4 года и $ 170 млн
10:53 Зак Рэндольф проведёт встречи с «Оклахома-Сити», «Клипперс» и «Сакраменто»
10:31 Фелисио подпишет с «Чикаго» 4-летний контракт на $ 32 млн
10:16 Редик интересен «Миннесоте», «Филадельфии» и «Бруклину»
09:50 Ливингстон подпишет с «Голден Стэйт» 3-летний контракт на $ 24 млн
09:49 «Лейкерс» интересуются Игуодалой и Рондо
09:28 «Голден Стэйт» попытается подписать Гэя, если не договорится с Игуодалой
08:32 «Хьюстон» договорился о 4-летнем контракте с Нене
07:53 «Сан-Антонио» переподписал контракт с Миллзом на четыре года
07:32 Карри подпишет с «Голден Стэйт» рекордный в истории НБА контракт на $ 201 млн
07:28 «Миннесота» договорилась с Тигом о трёхлетнем контракте на $ 57 млн
07:10 Источник: Гриффин согласовал с «Клипперс» 5-летний контракт на $ 173 млн
06:55 «Оклахома-Сити» выменял Пола Джорджа у «Индианы», отдав Оладипо и Сабониса
01:15 Рондо и Канаан покинули «Чикаго»
00:56 Рубио станет игроком «Юты»
00:13 Курское «Динамо» возмутилось словами Васина о Принс и написало письмо Кириленко
30 июня 2017, пятница
23:49 «Хьюстон» проявляет интерес к Редику
22:59 У Игуодалы не запланирована встреча с руководством «Голден Стэйт»
21:57 «Атланта» отчислит Данливи
21:15 Моня заключил новое соглашение с «Химками»
20:48 Зайцев подписал новый контракт с «Химками»
20:06 Холидэй, вероятно, подпишет с «Нью-Орлеаном» новый пятилетний контракт
19:09 Тони Снелл подпишет с «Милуоки» новый контракт
18:07 Теодосич близок к переходу в «Чикаго»
17:43 Васин освобождён от должности главного тренера женской сборной России
17:36 В «Чикаго» намерены отчислить Рондо, если не найдут ему вариантов для обмена
16:13 В ЦСКА рассказали о причинах изменения логотипа
15:49 «Автодор» подписал контракт с Дамиром Зибировым
15:35 Ильницкий продолжит карьеру в «Локомотиве-Кубань»
15:11 «Клипперс» провели переговоры с Синглтоном
14:10 Источник: «Локомотив-Кубань» подпишет с Бэббом контракт на $ 1 млн
14:01 «Химки» заключили двухлетний контракт с Зубковым
13:58 Галлинари: моя цель – остаться в «Денвере»
13:25 Человек с номером телефона, похожим на номер Д. Батлера, получил сотни сообщений
13:02 Сын Дэнни Эйнджа убеждает Гордона Хэйворда не переходить в «Бостон»
12:58 Док Риверс: меня раздражают разговоры об обмене Криса Пола
12:32 «Нью-Йорк» сделал ошибку в написании фамилии Нтиликины на майке
12:19 Ведищев: прошедший сезон показал, что Зубкову пора сменить обстановку
12:12 Зубков: спасибо «Локомотиву», но перемены всё же должны произойти
12:02 Астахов: Барцокас проявил наибольшую заинтересованность в работе в «Химках»
11:56 Зубков покинул «Локомотив-Кубань»
11:28 Георгиос Барцокас стал новым главным тренером «Химок»
11:02 Превышение порога налога на роскошь вынуждает «Уорриорз» расстаться с Игудалой
10:50 Дж. Батлер: каждый может высказать мне своё мнение. Мой номер – 773 899 6071
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017