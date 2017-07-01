«Клипперс», «Сакраменто» и «Миннесота» интересуются Джонатоном Симмонсом

Защитник Джонатон Симмонс, который 1 июля стал свободным агентом, интересен «Лос-Анджелес Клипперс», «Сакраменто Кингз» и «Миннесоте Тимбервулвз», информирует Yahoo Sports.



Сезон-2016/17 Симмонс провёл в «Сан-Антонио». Клуб из Техаса планирует предложить Симмонсу контракт с зарплатой $ 9 млн в год. Сообщается, что баскетболист будет готов продолжить карьеру в другой команде, если ему поступит более выгодное предложение.



В минувшем регулярном чемпионате Симмонс проводил на паркете по 17,8 минуты, собирая коллекцию из 6,2 очка, 2,1 подбора и 1,6 передачи в среднем за игру.