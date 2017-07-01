Кьюбан: Ноэль хочет остаться в «Далласе»

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан сказал, что центровой Нерленс Ноэль хочет продолжить выступать за нынешний клуб.



«У нас состоялся отличный разговор с Нерленсом. Он хочет продолжить играть за «Маверикс». Мы пока не можем сказать больше, но всё прошло хорошо», – цитирует Кьюбана Dallas News.



В минувшем сезоне Ноэль принял участие в 22 матчах за «Даллас». Центровой проводил на площадке по 22,0 минуты, набирал по 8,5 очка, собирал по 6,8 подбора, а также совершал по 1,1 блок-шота и 1,0 перехвата в среднем за игру.

Продление контракта с Ноэлем будет приоритетной целью «Далласа» в межсезонье