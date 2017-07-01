Саша Обрадович: Ильницкий – отличное усиление для «Локомотива-Кубань»

Главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал подписание контракта с форвардом Станиславом Ильницким.



«Стас – это отличное усиление, он может закрыть сразу две позиции, лёгкого форварда и тяжёлого. У этого игрока хорошие перспективы и здравый боевой дух. К тому же он отличный парень, что тоже немаловажно. Мы будем работать над тем, чтобы он продолжил прибавлять. Счастлив, что он будет играть за нашу команду», – приводит слова Обрадовича официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».

«Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с Ильницким