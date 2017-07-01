«Нью-Орлеан» не договорился с Холидэем о новом контракте на первой встрече

Руководство «Нью-Орлеан Пеликанс» не сумело договориться с разыгрывающим Джру Холидэем о новом соглашении на первой встрече, сообщает ESPN.



Ожидается, что в ближайшее время стороны снова встретятся для обсуждения нового контракта.



В минувшем регулярном чемпионате Холидэй принял участие в 67 матчах. 27-летний разыгрывающий проводил на паркете по 32,7 минуты, набирал по 15,4 очка, отдавал по 7,3 передачи, собирал по 3,9 подбора, а также совершал по 1,5 перехвата в среднем за игру.

Джру выступает за «Пеликанс» с 2013 года.