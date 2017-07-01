Ильницкий: буду стараться приносить пользу «Локо» на каждом сантиметре площадки

Форвард Станислав Ильницкий прокомментировал подписание контракта с «Локомотивом-Кубань».



«Химки были моим домом, я здесь вырос как игрок и как человек. Но настала пора сделать новый шаг в карьере. Буду стараться приносить пользу «Локомотиву» на каждом сантиметре площадки! Знаю, что в Краснодаре болельщики очень любят свою команду, поэтому надеюсь на тёплый прием», – цитирует Ильницкого официальный сайт ПБК «Локомотив-Кубань».



Напомним, что прежним клубом Станислава были «Химки», за которые он выступал с 2013 года.

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