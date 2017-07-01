Холидэй согласился подписать с «Нью-Орлеаном» 5-летний контракт на $ 126 млн

Разыгрывающий Джру Холидэй договорился с «Нью-Орлеан Пеликанс» о 5-летнем контракте на $ 126 млн, сообщает ESPN.



Отмечается, что в соглашении прописано несколько поощрительных условий, которые могут увеличить его сумму до $ 150 млн. Кроме того, на пятый год действует опция игрока.



В минувшем регулярном чемпионате Холидэй принял участие в 67 матчах. 27-летний разыгрывающий проводил на паркете по 32,7 минуты, набирал по 15,4 очка, отдавал по 7,3 передачи, собирал по 3,9 подбора, а также совершал по 1,5 перехвата в среднем за игру.

«Нью-Орлеан» не договорился с Холидэем о новом контракте на первой встрече