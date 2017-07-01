Вяльцев подписал новый контракт с «Химками»

Баскетбольный клуб «Химки» на своём официальном сайте объявил о подписании нового соглашения с защитником Егором Вяльцевым.



После сезона-2017/18 Вяльцев сможет воспользоваться опцией продления контракта с подмосковной командой ещё на один год.



В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Егор принял участие в 31 матче. Он проводил на площадке по 14,9 минуты, набирал по 4,2 очка, собирал по 1,9 подбора, отдавал по 1,2 передачи, а также совершал по 0,4 перехвата в среднем за игру.



Вяльцев выступает за «Химки» с 2011 года.

«Химки» сохранят российский костяк команды на следующий сезон