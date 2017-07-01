Вуюкас покинул «Локомотив-Кубань»

Центровой Ян Вуюкас покинул состав краснодарского «Локомотива-Кубань», сообщает официальный сайт клуба.

Греческий центровой набирал в среднем по 10,2 очка и 4,2 подбора в матчах Единой лиги ВТБ прошедшего сезона. В Еврокубке его показатели составили 8,4 очка, 4,7 подбора и 1,4 передачи за игру.

«Большое спасибо «Локомотиву» — моим партнёрам, организации и болельщикам за последний год. Это был хороший опыт. Желаю самых ярких мгновений для всей «красно-зелёной» семьи в следующем сезоне!» — заявил Вуюкас.