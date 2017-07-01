«Филадельфия» заинтересована в Амире Джонсоне

Руководство «Филадельфии Севенти Сиксерс» заинтересовано в услугах тяжёлого форварда Амира Джонсона, чей контракт с «Бостон Селтикс» истёк. Джонсон имеет 12-летний опыт выступлений в НБА, и этот фактор, по мнению менеджмента клуба, способен обеспечить нужную атмосферу в раздевалке.

В минувшем регулярном чемпионате Джонсон принял участие в 80 матчах, набирая в них 6,5 очка, собирая 4,6 подбора и раздавая 1,8 передачи. В плей-офф в активе игрока 14 встреч, в которых он набирал 2,4 очка и совершал 2,1 подбора.

На данный момент в составе команды из Пенсильвании есть только два игрока, чей опыт в НБА насчитывает более чем три сезона, — это Джеррид Бэйлесс и Роберт Ковингтон.