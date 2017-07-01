Барцокас: Швед — самый сильный российский игрок

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас поделился впечатлениями о новобранцах команды, а также заявил, что считает защитника Алексея Шведа самым сильным российским игроком.

«Подписание Марковича, Дженкинса и Зубкова обсуждалось со мной. Мы постоянно были в диалоге с руководством «Химок», и не стоит думать, что их покупали без моего ведома. Скажу больше, я очень хотел, чтобы Стефан Маркович перешёл в прошлом сезоне в «Барселону», но у меня не получилось. Это лучший пасующий Еврокубка.

Дженкинс – командный игрок, он может помочь клубу побеждать. Я видел его в Евролиге в прошлом сезоне. Ну а с Андреем Зубковым мы вместе работали в Краснодаре. Я очень хорошо знаю этого баскетболиста и понимаю, на что он способен.

Что касается Шведа, согласен с утверждением, что он самый сильный российский игрок. Все знают, что это невероятный талант. Для этого не нужно быть большим экспертом. У него огромный потенциал, от него зависит буквально всё. Но при этом самое главное – это «химия». Команда должна быть единым коллективом.

Полное интервью с греческим специалистом можно прочитать на сайте «Чемпионата».