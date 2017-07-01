Соколов заключил новый контракт с «Химками»

Центровой «Химок» Дмитрий Соколов заключил новое соглашение с командой, контракт рассчитан на год с опцией продления ещё на один сезон, сообщает официальный сайт «Химок».

Соколов защищает цвета подмосковного клуба с 2015 года. В минувшем розыгрыше Единой лиги ВТБ в его активе 29 игр, в которых он набирал в среднем 4 очка и совершал 2,5 подбора. В Еврокубке 32-летний игрок провёл 15 матчей, в которых набирал по 4 очка и собирал по 1,8 подбора.

Ранее сообщалось, что руководство «Химок» продлило сотрудничество с Егором Вяльцевым, Сергеем Моней и Вячеславом Зайцевым.