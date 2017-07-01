В «Лос-Анджелес Клипперс» намерены заполучить Галлинари и Инглса

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» попробует подписать контракты с форвардом «Денвер Наггетс» Данило Галлинари и защитником «Юты Джаз» Джо Инглсом, сообщает RealGM.

Оба игрока с сегодняшнего дня получили статус свободных агентов. Ранее итальянец заявлял, что, невзирая на интерес со стороны ряда клубов НБА, он бы хотел продолжить карьеру именно в «Денвере».

В минувшем регулярном чемпионате Галлинари провёл 63 поединка, набирая в них в среднем по 18,2 очка, совершая по 5,1 подбора и раздавая по 2,2 передачи. На счету Джо Инглса 82 матча, в которых он набирал по 7,1 очка, совершал по 3,2 подбора и 2,3 передачи.