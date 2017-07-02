«Лейкерс» отчислили Блэка

«Лос-Анджелес Лейкерс» отчислил из состава команды тяжёлого форварда Тарика Блэка. Эту новость анонсировал генеральный менеджер команды Роб Пелинка, после она появилась и на официальном сайте клуба.

25-летний баскетболист выступал в команде из Калифорнии с 2014 года, придя сюда из «Хьюстон Рокетс». В минувшем сезоне он принял участие в 67 матчах, набирая в них по 5,7 очка и совершая по 5,1 подбора. Всего же в составе «Лейкерс» форвард провёл 144 игры, набирая в них в среднем по 5,5 очка и собирая по 5,1 подбора.