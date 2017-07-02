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Леброн Джеймс: я считаю, что Карри должен был получить 400 миллионов за 5 лет

2 июля 2017, воскресенье. 03:02. Баскетбол

Знаменитый форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс прокомментировал рекордный контракт разыгрывающего Стивена Карри с «Голден Стэйт Уорриорз» Общая сумма сделки, рассчитанной на пять лет, составляет $ 201 млн. Это первый контракт на сумму более $ 200 млн в истории НБА.

«Скажите-ка, почему должен существовать потолок зарплат игроков? Ладно, не нужно отвечать. Я считаю, что Стеф должен был получить пятилетний контракт на 400 миллионов», — написал Леброн в своём «твиттере».

В минувшем сезоне 29-летний Карри провёл 78 матчей в регулярном чемпионате, набирая в среднем за игру по 25,3 очка, 6,7 передачи и 4,5 подбора. В плей-офф на его счету 17 матчей со средней статистикой 28,1 очка, 6,8 передачи и 6,3 подбора.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс Стивен Карри
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