«Голден Стэйт» подпишет с Игуодалой трёхлетний контракт на $ 48 млн

«Голден Стэйт Уорриорз» подпишет с лёгким форвардом Андре Игуодалой полностью гарантированный трёхлетний контракт на общую сумму $ 48 млн, сообщает ESPN. Ранее игрок успел провести переговоры с «Сан-Антонио Спёрс», «Хьюстон Рокетс», «Сакраменто Кингз» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

В минувшем сезоне 33-летний Игуодала, выступающий за «Голден Стэйт» с 2013 года, набирал по 7,6 очка, совершал по четыре подбора и отдавал по 3,4 передачи за 26 минут в среднем за игру в регулярном чемпионате, записывал в актив по 7,2 очка, 4,1 подбора и 3,2 передачи за 26 минут в плей-офф.