«Юта» договорилась с Инглсом о четырёхлетнем контракте на $ 52 млн

«Юта Джаз» договорился с лёгким форвардом Джо Инглсом о новом четырёхлетнем контракте на общую сумму $ 52 млн, сообщает ESPN. Эта сделка может сыграть важную роль в попытке «Юты» удержать лёгкого форварда Гордона Хэйворда, поскольку оба игрока являются друзьями и пользуются услугами одного агента.

В минувшем сезоне 29-летний Инглс, выступающий за «Джаз» всю трёхлетнюю карьеру в НБА, набирал по 7,1 очка, совершал по 3,2 подбора за 24 минуты в среднем за игру в регулярном чемпионате и записывал в актив по 6,5 очка и 3,7 подбора за 30 минут в плей-офф.