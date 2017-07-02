«Шарлотт» согласовал с Картер-Уильямсом годичный контракт на $ 2,7 млн

«Шарлотт Хорнетс» согласовал с разыгрывающим Майклом Картер-Уильямсом условия годичного контракта на $ 2,7 млн, сообщает ESPN. Ранее «Чикаго Буллз» не стал делать игроку квалификационное предложение, выпустив его на рынок свободных агентов

В минувшем сезоне 25-летний Картер-Уильямс, признанный лучшим новичком сезона-2013/14, в составе «Чикаго» набирал по 6,6 очка, отдавал по 2,5 передачи за 19 минут в среднем за матч в регулярном чемпионате и записывал в актив по 2,8 очка и 1,2 передачи за 11 минут в плей-офф.