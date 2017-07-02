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НБА аннулировала контракт «Хьюстона» с Нене из-за возрастного ограничения

2 июля 2017, воскресенье. 10:18. Баскетбол

НБА наложила вето на контракт «Хьюстон Рокетс» с мощным форвардом Нене Илариу, сообщает ESPN. По правилам лиги, игроки не могут подписывать более, чем трёхлетние сделки, если во время срока их действия им исполнится 38 лет. Бигмэн же достигнет 38 лет во время четвёртого заключительного года действия соглашения на общую сумму $ 15 млн.

После этого «Рокетс» предложили Нене трёхлетний договор на $ 10 млн, но его условия не устроили баскетболиста. Таким образом, он вновь вышел на рынок свободных агентов.

«Хьюстон» договорился о 4-летнем контракте с Нене
Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
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Хьюстон Рокетс Нене Илариу
Новости. Баскетбол
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