Форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс не принимает активного участия в агитации свободных агентов за переход в организацию, сообщает ESPN. Вместо этого он планирует посетить свадьбу разыгрывающего «Финикс Санс» Эрика Бледсо.

В то же время «Кливленд» после расставания с Дэвидом Гриффином остаётся без генерального менеджера. Претендующий на эту должность экс-игрок Чонси Биллапс не форсирует переговоры и отвлекается на участие в турнире по баскетболу 3 х 3. Фактически руководство организацией осуществляют владелец Дэн Гилберт и ассистент генерального менеджера Коби Олтмэн.