Зубков: среди болельщиков есть любящие клуб, а есть – диванные аналитики

Мощный форвард «Химок» Андрей Зубков высказал мнение об отношении различных болельщиков к его переходу из «Локомотива-Кубань».



«Кто-то пишет: «Жалко». Другие: «Наконец-то он уходит». Я привык к тому, что существуют два типа болельщиков: одни любят клуб и игроков вопреки всему, а есть диванные аналитики – эти судят по одному дню, они не смотрят о то, что было вчера или будет завтра. И вот такие как раз пишут: «Ушёл, и слава богу». Но большинство всё равно переживает, а таким мне есть, что сказать», – сказал Зубков в интервью «Чемпионату».

Зубков: уважаю Моню, но собираюсь забрать у него игровое время Новичок «Химок» Андрей Зубков – о расставании с «Локо», главном качестве Барцокаса и ожидания от сборной России на Евробаскете.