Уэйтерс: прошлым летом «Оклахома-Сити» поступил со мной по-свински

Атакующий защитник «Майами Хит» Дион Уэйтерс поделился обидой на поведение «Оклахома-Сити Тандер», в состав которой он входил в сезоне-2015/16. Тогда организация вначале сделала ему квалификационное предложение, но потом в межсезонье отказалась от него.



«У меня такое чувство, что они играли моей жизнью и моей семьёй. У меня ведь были предложения, и довольно неплохие. А «Оклахома-Сити» так долго держал меня в подвешенном состоянии. Они поступили по-свински. После выступления «Тандер» в плей-офф всем нашим игрокам предлагали выгодные варианты. И я был лучше многих из них», – цитирует Уэйтерса Slam Online.