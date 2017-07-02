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Кантер намекнул на подписание «Оклахома-Сити» контракта с Гэем

2 июля 2017, воскресенье. 12:48. Баскетбол

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер сделал прозрачный намёк на то, что организация подпишет контракт с форвардом Руди Гэем, имеющим статус неограниченно свободного агента. Кантер разместил фотографию из раздевалки команды, на которой рядом со шкафчиком разыгрывающего Расселла Уэстбрука виден шкафчик с именем Гэя.

30-летний форвард последние четыре года провёл в «Сакраменто». В минувшем сезоне он набирал по 18,7 очка и совершал по 6,3 подбора за 34 минуты в среднем за игру.

Фотография доступна в микроблоге Кантера в социальной сети «Твиттер».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Оклахома-Сити Тандер Руди Гэй Энес Кантер Фото
Новости. Баскетбол
2 июля 2017, воскресенье
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