Кантер намекнул на подписание «Оклахома-Сити» контракта с Гэем

Центровой «Оклахома-Сити Тандер» Энес Кантер сделал прозрачный намёк на то, что организация подпишет контракт с форвардом Руди Гэем, имеющим статус неограниченно свободного агента. Кантер разместил фотографию из раздевалки команды, на которой рядом со шкафчиком разыгрывающего Расселла Уэстбрука виден шкафчик с именем Гэя.

30-летний форвард последние четыре года провёл в «Сакраменто». В минувшем сезоне он набирал по 18,7 очка и совершал по 6,3 подбора за 34 минуты в среднем за игру.

Фотография доступна в микроблоге Кантера в социальной сети «Твиттер».