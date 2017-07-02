Клэй Томпсон: промахнулся, исполняя данк. Ну и что? Я же чемпион НБА!

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон не очень расстроился тому, что не смог исполнить данк с разворотом на 360 градусов во время показательного выступления в Китае.



«Иногда нужно уметь посмеяться над собой. Всё равно это было так здорово. Заза Пачулия меня всё время подначивал устроить с ним конкурс данков. Но это же верх унижения – если считают тебя худшим данкером, чем Пачулия.

Когда я промахнулся, то вначале мне стало стыдно. Но потом я подумал «Ну и что? Я же чемпион НБА. Пусть это будет моим самым худшим промахом», – цитирует Томпсона San Jose Mercury News.