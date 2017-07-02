Источник: Лоури подпишет с «Торонто» трёхлетний контракт на $ 27 млн в год

Разыгрывающий Кайл Лоури, скорее всего, подпишет новый контракт с «Торонто Рэпторс». Руководители клубов НБА считают, что защитник подпишет трёхлетний контракт на сумму примерно $ 27 млн в год, сообщает корреспондент USA Today Джефф Зиллгитт.

1 июля Лоури стал неограниченно свободным агентом. Претендентом на него считался «Миннесота Тимбервулвз», однако клуб уже договорился с разыгрывающим Джеффом Тигом.

В прошлом сезоне Лоури набирал в среднем по 22,4 очка, 7,0 передачи и 4,8 подбора за 37,4 минуты на площадке.