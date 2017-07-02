«Майами» не будет подписывать новых игроков, пока Хэйворд не примет решения

Руководство «Майами Хит» не намерено совершать никаких серьёзных действий на рынке свободных агентов, пока Гордон Хэйворд не примет решения о месте продолжения карьеры. 2 июля форвард проведёт встречу с «Бостон Селтикс», а 3 июля с «Ютой Джаз», после чего выберет клуб.

Если Хэйворд примет предложение «Майами» и подпишет с ним максимальный контракт, у клуба останется только $ 5,7 млн под потолком зарплат. В связи с этим «Хит» решили взять паузу с предложениями игрокам до решения Хэйворда, сообщает Miami Herald.