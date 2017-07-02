Гибсон подпишет с «Миннесотой» двухлетний контракт на $ 28 млн

«Миннесота Тимбервулвз» договорился о двухлетнем контракте с мощным форвардом Таджем Гибсоном. За два сезона 32-летний баскетболист заработает $ 28 млн, сообщает ESPN.

Прошлый сезон Гибсон завершал в составе «Оклахома-Сити Тандер», куда был обменян из «Чикаго Буллз». В 78 матчах регулярного первенства форвард набирал в среднем по 10,8 очка и 6,2 подбора за игру.

Отметим, что «Миннесоту» возглавляет бывший тренер «Чикаго» Том Тибодо. Ранее в клуб перешёл другой бывший игрок «Буллз» — Джимми Батлер.