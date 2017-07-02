Джоди Микс подпишет контракт с «Вашингтоном»

Атакующий защитник Джоди Микс продолжит карьеру в составе «Вашингтон Уизардс». Игрок договорился со столичным клубом о двухлетнем контракте на $ 7 млн, сообщает обозреватель The Vertical Шамс Чарания.

В прошлом сезоне Микс выступал за «Орландо Мэджик» и из-за травмы ступни провёл только 36 матчей. Его средняя результативность составила 9,1 очка за игру. Также в послужном списке 29-летнего Микса выступление за «Милуоки Бакс», «Филадельфию Сиксерс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Детройт Пистонс». Он выступает в НБА с 2009 года.