«Клипперс» хотят получить Галлинари по схеме «сайн-энд-трэйд»

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» хочет заполучить форварда Данило Галлинари по схеме «сайн-энд-трэйд». Для этого калифорнийский клуб ищет третью команду со свободным местом под потолком зарплат. Участником сделки также станет «Денвер Наггетс», за которым итальянец выступал в прошлом сезоне, сообщает USA Today.

«Клипперс» предложат «Наггетс» обмен, если Галлинари решит отказаться продлевать контракт с «Денвером». Форвард уже провёл встречу с «Клипперс», всего встретиться с ними выразили желание девять клубов.

В прошлом сезоне Галлинари отыграл 63 матча, набирая в среднем по 18,2 очка.