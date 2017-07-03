Корвер подпишет с «Кливлендом» трёхлетний контракт на $ 22 млн

Лёгкий форвард Кайл Корвер продолжит выступать за «Кливленд Кавальерс». 36-летний игрок договорился с клубом о трёхлетнем контракте на сумму $ 22 млн, сообщает обозреватель The Vertical Шамс Чарания.

Корвер был обменян в «Кавальерс» из «Атланты Хоукс» в январе 2017 года. В регулярном первенстве он успел провести за «Кливленд» 35 матчей, набирая в среднем 10,7 очка, совершая 2,7 подбора и отдавая 1,0 передачи за игру. В плей-офф его средние показатели составили 5,8 очка и 1,7 подбора за 18,1 минуты на площадке.