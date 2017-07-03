Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Лоури подпишет с «Торонто» трёхлетний контракт на $ 100 млн

3 июля 2017, понедельник. 00:42. Баскетбол

Разыгрывающий Кайл Лоури объявил, что останется в «Торонто Рэпторс». 31-летний защитник подпишет с канадским клубом трёхлетний контракт на $ 100 млн, сообщает ESPN.

«Для меня это было лёгким решением. Все дороги в конце приводили к одному и тому же месту — к дому», — заявил Лоури.

1 июля Лоури стал неограниченно свободным агентом. Претендентом на него считался «Миннесота Тимбервулвз», однако клуб договорился о контракте с разыгрывающим Джеффом Тигом.

В прошлом сезоне Лоури набирал в среднем 22,4 очка, отдавая 7,0 передачи и совершая 4,8 подбора за 37,4 минуты на площадке.

Источник: ESPN US Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Торонто Рэпторс Кайл Лоури
Новости. Баскетбол
3 июля 2017, понедельник
00:42 Лоури подпишет с «Торонто» трёхлетний контракт на $ 100 млн
00:28 Корвер подпишет с «Кливлендом» трёхлетний контракт на $ 22 млн
2 июля 2017, воскресенье
23:36 Нене согласился на трёхлетний контракт с «Хьюстоном» за $ 11 млн
22:34 «Клипперс» хотят получить Галлинари по схеме «сайн-энд-трэйд»
21:31 Джоди Микс подпишет контракт с «Вашингтоном»
20:53 Экс-центровой «Локомотива» Вуюкас продолжит карьеру в «Панатинаикосе»
19:49 Гибсон подпишет с «Миннесотой» двухлетний контракт на $ 28 млн
19:16 О контракте Теодосича с «Чикаго» могут объявить 5 июля
19:06 «Торонто» подпишет с Ибакой трёхлетний контракт на $ 65 млн
18:51 «Майами» не будет подписывать новых игроков, пока Хэйворд не примет решения
17:22 Источник: Лоури подпишет с «Торонто» трёхлетний контракт на $ 27 млн в год
16:58 Отто Портер проведёт встречу с «Сакраменто»
15:43 «Олимпиакос» подписал контракт с Тилли
15:13 Клэй Томпсон: промахнулся, исполняя данк. Ну и что? Я же чемпион НБА!
13:42 «Голден Стэйт», «Оклахома-Сити», «Нью-Орлеан» заинтересованы в услугах Ника Янга
12:49 Зубков: если все будут здоровы, Россия станет бороться за медали Евробаскета
12:48 Кантер намекнул на подписание «Оклахома-Сити» контракта с Гэем
12:34 Уэйтерс: прошлым летом «Оклахома-Сити» поступил со мной по-свински
12:01 Зубков: среди болельщиков есть любящие клуб, а есть – диванные аналитики
11:40 Ибака: я родился не в джунглях, а в городе с миллионным населением
11:25 В услугах Бояна Богдановича заинтересованы «Сакраменто», «Денвер» и «Атланта»
10:43 «Денвер» стал главным претендентом на подписание контракта с Полом Миллсэпом
10:34 Джеймс не принимает активного участия в агитации свободных агентов
10:18 НБА аннулировала контракт «Хьюстона» с Нене из-за возрастного ограничения
10:08 «Шарлотт» согласовал с Картер-Уильямсом годичный контракт на $ 2,7 млн
09:56 «Филадельфия» договорилась с Амиром Джонсоном об однолетнем контракте в $ 11 млн
09:43 «Кливленд» согласовал с Кальдероном однолетний контракт на $ 2,3 млн
09:39 «Хьюстон» подпишет с Пи Джеем Такером четырёхлетний контракт на $ 32 млн
09:22 «Юта» договорилась с Инглсом о четырёхлетнем контракте на $ 52 млн
09:07 «Голден Стэйт» подпишет с Игуодалой трёхлетний контракт на $ 48 млн
03:02 Леброн Джеймс: я считаю, что Карри должен был получить 400 миллионов за 5 лет
01:03 «Лейкерс» отчислили Блэка
00:56 «Хьюстон» и «Кливленд» обсуждают возможность обмена Шамперта
00:43 «Голден Стэйт» предложит Игуодале трёхлетний контракт
00:20 Редик подписал годичное соглашение с «Филадельфией» на $ 23 млн
1 июля 2017, суббота
23:29 «Бостон» подписал контракт с Тайсом
22:56 В «Клипперс» намерены заполучить Галлинари и Инглса
21:51 Гэллоуэй подписал трёхлетний контракт с «Детройтом»
20:41 Соколов заключил новый контракт с «Химками»
20:31 Уэст продлил соглашение с «Голден Стэйт»
19:28 Барцокас: Швед — самый сильный российский игрок
19:04 Снелл подпишет с «Милуоки» четырёхлетний контракт на $ 46 млн
18:32 «Филадельфия» заинтересована в Амире Джонсоне
17:32 «Филадельфия» готова предложить Редику годовой контракт на $ 20 млн
17:24 «Миннесота» готова предложить контракт Юдо
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017