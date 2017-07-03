Лоури подпишет с «Торонто» трёхлетний контракт на $ 100 млн

Разыгрывающий Кайл Лоури объявил, что останется в «Торонто Рэпторс». 31-летний защитник подпишет с канадским клубом трёхлетний контракт на $ 100 млн, сообщает ESPN.

«Для меня это было лёгким решением. Все дороги в конце приводили к одному и тому же месту — к дому», — заявил Лоури.

1 июля Лоури стал неограниченно свободным агентом. Претендентом на него считался «Миннесота Тимбервулвз», однако клуб договорился о контракте с разыгрывающим Джеффом Тигом.



В прошлом сезоне Лоури набирал в среднем 22,4 очка, отдавая 7,0 передачи и совершая 4,8 подбора за 37,4 минуты на площадке.