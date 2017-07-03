Дж. Долану не понравилось, что Ф. Джексон публично обсуждал обмен К. Порзингиса

Владельцу «Нью-Йорк Никс» Джеймсу Долану не понравилось, что бывший президент клуба Фил Джексон публично обсуждал возможность обмена форварда Кристапса Порзингиса, сообщает RealGM.



Джексон хотел проучить Порзингиса за пропуск встречи с руководством «Никс», которая состоялась после окончания регулярного чемпионата. Отмечается, что некоторые члены организации выступали за обмен форварда до драфта.



Напомним, что в конце июня Долан официально уволил Фила. 71-летний специалист работал в «Нью-Йорке» с 2014 года.

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