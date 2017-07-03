Картер проведёт встречу с «Сакраменто»

Защитник Винс Картер 3 июля проведёт встречу с представителями «Сакраменто Кингз», сообщает ESPN.



Напомним, что в прошлом году Картер заявил о желании отыграть в НБА ещё два сезона.



В минувшем регулярном чемпионате 40-летний баскетболист принял участие в 73 матчах. Винс проводил на площадке по 24,7 минуты, набирал по 8,0 очка, собирал по 3,1 подбора, отдавал по 1,8 передачи, а также совершал по 0,8 перехвата и 0,5 блок-шота в среднем за игру.



С 2014 по 2017 год защитник выступал за «Мемфис Гриззлиз».