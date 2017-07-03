«Химки» ведут переговоры с Гистом

Баскетбольный клуб «Химки» ведёт переговоры с форвардом «Панатинаикоса» Джеймсом Гистом. Об этом на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» сообщил журналист Дэвид Пик.



В минувшем сезоне Евролиги Гист принял участие в 15 поединках. Форвард проводил на паркете по 22,8 минуты, набирал по 8,5 очка, собирал по 4,3 подбора, отдавал по 0,8 передачи, а также совершал по 1,1 перехвата в среднем за игру.



Джеймс выступает за греческий клуб с 2012 года. В сезоне-2009/10 30-летний баскетболист защищал цвета «Локомотива-Кубань».