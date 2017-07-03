Богачёв: совсем скоро УНИКС определится с новым тренером

Президент УНИКСа Евгений Богачёв заявил, что казанский клуб объявит имя нового главного тренера на этой неделе.



«Думаю, что на этой неделе мы объявим имя нового главного тренера. Нам уже давно пора приступить к формированию команды на новый сезон, поэтому совсем скоро мы определимся с тренером и начнём набирать новичков. По поводу назначения Мартинеса пока ничего не могу сказать», – приводят слова Богачёва «Известия».



Ранее стало известно, что основными кандидатами на должность тренера УНИКСа являются Педро Мартинес и Айнарс Багатскис.